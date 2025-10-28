Apple vient de proposer au téléchargement la release candidate d’iOS 26.1 (build 23B82) sur iPhone et d’iPadOS 26.1 sur iPad. Elle arrive une semaine après la bêta 4.

Release candidate pour iOS 26.1 et le reste

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Il n’y a pas encore d’informations sur les nouveautés spécifiques dans cette release candidate. Pour rappel, la quatrième bêta d’iOS 26.1 a ajouté un réglage qui permet d’ajuster la transparence de l’interface Liquid Glass. Il y a également une nouvelle option qui permet de désactiver le balayage vers la gauche sur l’écran de verrouillage qui lance l’application Appareil photo. Ce sont essentiellement les deux nouveautés à retrouver avec cette version. Mais les précédentes bêtas ont aussi eu le droit à des nouveautés (voir ici, là et là)

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 26.1. Comme dit précédemment, la version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver dans quelques jours. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate pour macOS 26.1 (build 25B77) sur Mac, watchOS 26.1 (build 23S36) pour Apple Watch, tvOS 26.1 (build 25B77) pour Apple TV et visionOS 26.1 (build 23N48) pour Apple Vision Pro.