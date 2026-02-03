L’iPhone 18 et les modèles Pro ne devraient pas changer le design général par rapport aux iPhone 17.. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, Apple a choisi de conserver l’apparence générale de la gamme actuelle, capitalisant sur le succès commercial des iPhone 17.

Cette stratégie de continuité n’est pas une surprise au regard de l’historique d’Apple. Le constructeur a rarement enchaîné les refontes majeures deux années de suite. L’iPhone 17 Pro ayant marqué un changement de design (notamment avec le plus gros bloc photo), après deux ans de stagnation (iPhone 15 Pro et iPhone 16 Pro), il est logique que la prochaine génération stabilise ce nouveau standard. Apple reproduirait ainsi les cycles observés par le passé, comme la longue période de similitude entre les iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro et iPhone 14 Pro, ou encore les iPhone X, iPhone XS et iPhone 11 Pro.

Les nouveautés à venir pour les iPhone 18

Faute de nouveau design, le marketing d’Apple devrait se concentrer sur les entrailles de ses nouveaux iPhone. L’argumentaire de vente s’appuierait principalement sur les avancées des processeurs A20 et A20 Pro. Ces composants sont pressentis pour être les premières puces Apple Silicon gravées en 2 nanomètres, promettant un gain de performance et d’efficacité énergétique qui sera au cœur des discussions lors du lancement.

Bien que le châssis reste familier, la fiche technique des iPhone 18 Pro, attendus pour la fin de l’année, devrait tout de même évoluer sur plusieurs points clés :

À noter que l’iPhone 18 standard ne devrait arriver qu’au début de l’année 2027. Seuls les iPhone 18 Pro et Pro Max arriveraient en septembre 2026. Si les rumeurs sont bonnes, ils seront accompagnés par l’iPhone Fold, à savoir le premier téléphone pliable d’Apple.