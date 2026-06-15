Plus de deux ans après l’abandon de l’Apple Car, Apple cède à Waymo son terrain d’essai de 2 209 hectares en Arizona pour 220 millions de dollars, récupérant au passage une fraction des 10 milliards de dollars investis dans son projet de voiture autonome.

La transaction passe par Route 14 Investment Partners LLC, une société écran du Delaware liée à Apple qui avait loué puis acquis le site pour 125 millions de dollars en 2021. La plus-value est réelle, mais dérisoire au regard de l’investissement total : la vente ne rembourse que 2,2 % des sommes dépensées sur le programme. Apple avait déjà signé l’acte de décès opérationnel du projet en annulant son permis de test de conduite autonome sur route publique en septembre 2024. Conserver un terrain privé sans programme actif ni prévu n’avait plus aucun sens.

Le terrain de Wittman dans l’Arizona dispose d’infrastructures conçues pour des tests à grande échelle : un parcours urbain de 47 hectares, un parcours autoroutier orienté véhicules autonomes, une zone de dynamique véhicule de 14 hectares et une piste ovale de 6,4 km. Malgré ses 2 209 hectares au total, seule une fraction est actuellement aménagée, ce qui laisse à Waymo un potentiel d’expansion considérable. La taille du site garantit aussi une distance suffisante par rapport aux limites de la propriété, préservant la confidentialité des tests.

Waymo reprend là où Apple s’est arrêté

Le site, anciennement utilisé par Chrysler comme terrain d’essai avant d’être cédé à un promoteur immobilier en 2005 puis annexé par la ville de Surprise en Arizona, rejoint désormais le réseau de Waymo qui dispose déjà de sites en Californie et en Ohio. Un porte-parole de Waymo a précisé que le terrain servira à simuler des scénarios de conduite en environnement contrôlé pour des tests sans passager, le contrôle des mouvements et la formation opérationnelle.