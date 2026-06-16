Apple annonce unifier les domaines utilisés pour ses services « Se connecter avec Apple » et « Masquer mon adresse e‑mail » avec iCloud+ afin d’avoir une seule et même URL : private.icloud.com.

Un seul sous-domaine pour masquer les e-mails

À partir de cet été, les utilisateurs qui généreront une adresse e-mail avec « Se connecter avec Apple » auront une adresse de type private.icloud.com au lieu de privaterelay.appleid.com aujourd’hui. Ce sera un scénario similaire avec la fonction « Masquer mon adresse e‑mail » sur iCloud+, l’adresse devenant private.icloud.com contre icloud.com aujourd’hui.

Apple assure que les adresses existantes sur les anciens domaines continueront de fonctionner et de transférer les e-mails aux utilisateurs sans interruption.

Naturellement, une question peut se poser : pourquoi ce choix ? On comprend bien qu’Apple veut simplifier le processus. Cela étant dit, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour les utilisateurs. En effet, certains sites ou applications refusent telle ou telle adresse e-mail, notamment celles qui sont jetables.

Actuellement, les adresses générées avec « Masquer mon adresse e‑mail » utilisent icloud.com, soit le même domaine que pour les comptes légitimes. En basculant sur private.icloud.com, les sites et applications pourront rapidement comprendre qu’il ne s’agit pas de l’adresse e-mail « officielle » de l’utilisateur, mais d’un relai.

Dans la foulée, Apple dit que les développeurs dont les applications ou les sites utilisent la fonctionnalité « Se connecter avec Apple » doivent s’assurer que leurs systèmes de gestion des comptes, leurs mécanismes de validation des adresses e-mail et leurs listes d’adresses autorisées acceptent les adresses du nouveau domaine private.icloud.com, en plus des domaines existants : privaterelay.appleid.com et icloud.com.

Enfin, les fournisseurs de services de messagerie électronique (Gmail, Outlook, etc) doivent mettre à jour leurs filtres basés sur les domaines, leurs listes de suppression ou leurs règles de routage qui mentionnent explicitement des domaines relais afin d’y inclure le nouveau domaine private.icloud.com.