Apple fait face à une nouvelle plainte portant sur la confidentialité de Safari. Déposée devant un tribunal fédéral de Californie, la plainte accuse le groupe d’avoir laissé des annonceurs et d’autres tiers exploiter des données de navigation, alors que le navigateur est régulièrement présenté comme l’un des piliers de sa stratégie de protection de la vie privée.

Des accusations qui visent directement le discours d’Apple sur la confidentialité

La plaignante soutient que des mécanismes d’empreinte numérique, ou fingerprinting, auraient permis d’identifier des internautes à partir de caractéristiques techniques de leur navigateur et de leur appareil. Selon la procédure, ces « indices » auraient donné accès à des informations suffisamment précises pour déduire des éléments sensibles sur les habitudes de consultation des utilisateurs.

À ce stade, il s’agit d’allégations qui n’ont pas été tranchées par la justice. Apple n’a donc pas été reconnu responsable, et le dossier devra encore franchir plusieurs étapes dont l’examen de la recevabilité de la plainte, la collecte de preuves puis, éventuellement, une procédure collective.

Safari au cœur de la promesse de confidentialité d’Apple

Le litige revêt une importance particulière pour Apple, sachant que le fabricant met en avant les protections de Safari contre le pistage intersite, le masquage de l’adresse IP face aux traqueurs connus et des mécanismes plus avancés de lutte contre le fingerprinting.

La question centrale sera donc de déterminer si les données concernées ont réellement été partagées, à quelles fins, et si les informations fournies aux utilisateurs décrivaient avec suffisamment de clarté les pratiques techniques mises en cause. Apple pourrait notamment faire valoir que ses protections ciblent certaines formes de suivi par des tiers et que les données traitées dans ses services sont encadrées par des règles distinctes.

Un test pour la crédibilité du positionnement d’Apple

Au-delà de l’issue judiciaire, cette affaire touche à un argument commercial majeur. Apple a bâti une part de son image sur une opposition aux modèles publicitaires les plus intrusifs. La procédure pourrait ainsi mesurer l’écart, s’il existe, entre cette promesse de confidentialité et les données réellement accessibles dans l’écosystème Safari.