Apple attribue la hausse de prix de ses MacBook, iPad et autres produits à l’explosion du coût de la RAM, mais le fournisseur Micron retourne désormais l’accusation contre son client. Le fabricant américain affirme que la pénurie actuelle trouve aussi son origine dans les négociations tarifaires extrêmement dures imposées par Apple lors du creux du marché en 2023.

La semaine dernière, le patron d’Apple Tim Cook avait mis en cause l’état du marché des composants : « L’offre est insuffisante à un moment où les consommateurs veulent des appareils et où les fabricants de mémoire répercutent d’énormes hausses de prix. Nous avons absolument besoin que les prix et l’offre de mémoire reviennent à des niveaux raisonnables pour les produits grand public. C’est l’essentiel ». Cette ligne de défense vise à justifier les nouveaux tarifs appliqués par Apple sur plusieurs catégories de produits.

Micron accuse la stratégie d’achat d’Apple

Micron, de son côté, estime qu’Apple a largement contribué à créer les conditions de la crise actuelle. Sumit Sadana, directeur commercial du groupe, explique au Wall Street Journal : « Nous avons fait savoir à quelques clients qui se montraient très agressifs en matière de prix à cette époque que cette attitude n’était pas constructive ». Sans citer Apple de manière frontale dans cette phrase, le message vise clairement les grands acheteurs qui ont pressé l’industrie jusqu’à ses limites.

Le dirigeant ajoute : « Une grande partie des investissements du secteur a été arrêtée en 2023 à cause de prix vraiment trop bas et de marges vraiment trop faibles ». Autrement dit, la pression exercée sur les fournisseurs aurait découragé les dépenses nécessaires pour augmenter les capacités de production. Les contrats d’achat à long terme d’Apple, réputés comme étant très offensifs, ont d’abord protégé le fabricant d’iPhone contre l’inflation, avant de participer à un environnement devenu intenable pour les fabricants.

Une pénurie de RAM née d’un rapport de force

Ce règlement de comptes intervient au moment où Micron affiche des résultats spectaculaires. Au troisième trimestre fiscal, l’entreprise a publié une hausse du chiffre d’affaires de 346 % et une marge brute proche de 85 %, ce qui a provoqué un bond de 15 % de son action. Ce contraste nourrit encore davantage la tension entre Apple qui dénonce des hausses excessives et un fournisseur qui répond que l’industrie sort à peine d’une période où produire n’était plus suffisamment rentable.

En comprimant les prix au maximum pendant la phase de ralentissement, Apple a aidé à freiner les investissements de ses partenaires au moment même où la demande future de mémoire vive exigeait davantage de capacités. Aujourd’hui, la firme paie ce déséquilibre en composants plus chers, tandis que Micron lui rappelle publiquement qu’une chaîne d’approvisionnement limitée finit toujours par présenter une plus grosse facture.