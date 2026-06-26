Apple s’intéresse à une nouvelle architecture de communication destinée aux transmissions de données à très haute fréquence. Une demande de brevet récemment publiée décrit un système optique capable de produire des signaux plus stables pour de futurs appareils connectés, avec des applications possibles dans la 6G, les liaisons sans fil sub-téra-hertz, la réalité mixte ou les échanges ultra-rapides entre composants.

Des signaux plus propres pour dépasser les limites des puces actuelles

À mesure que les appareils doivent traiter davantage de données, les circuits électroniques ont besoin de fréquences toujours plus élevées. Mais au-delà de 100 GHz, les perturbations deviennent plus difficiles à maîtriser : bruit de phase, gigue et instabilité peuvent dégrader les performances d’une transmission.

La solution étudiée par Apple repose sur un laser couplé à un résonateur optique. Ce dispositif permettrait de générer un signal lumineux très stable, ensuite utilisable directement ou converti en signal radiofréquence. L’objectif serait de réduire le besoin en systèmes de refroidissement, en composants encombrants ou en mécanismes de calibration énergivores.

Un circuit capable de corriger automatiquement les défauts

Le brevet décrit surtout une boucle de contrôle destinée à éliminer les signaux parasites produits lorsque le laser fonctionne sur plusieurs fréquences simultanément. Des éléments comme une photodiode, un mélangeur et un comparateur détecteraient cette instabilité, puis ajusteraient automatiquement un déphaseur optique jusqu’à obtenir un signal unique et plus propre.

Cette approche pourrait rendre les systèmes de communication plus compacts, plus économes et mieux adaptés à des appareils où chaque millimètre compte, comme les iPhone, les casques Vision Pro, les Mac ou bien encore de futures lunettes connectées.

Une piste technologique, pas un produit annoncé

Apple n’a évidemment confirmé aucun appareil compatible 6G. Cette demande de brevet révèle néanmoins l’intérêt du groupe pour les infrastructures réseau qui accompagneront les futurs usages : vidéo immersive, intelligence artificielle locale, écrans à très haute définition et connexions sans fil à faible latence.