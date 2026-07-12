L’édition 2026 de l’offre Back to School d’Apple arrive bientôt, au point qu’il devrait s’agir d’une question de jours. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les Apple Store vont être réorganisés cette semaine, notamment avec une table dédiée à l’éducation qui présentera des Mac, des iPad et des iPad Pro.

Pour rappel, l’offre Back to School concerne les étudiants afin de leur faciliter l’acheter de produits Apple, notamment des Mac et iPad, avant la rentrée. Pendant plusieurs années, Apple proposait des cartes cadeaux. Mais maintenant, le fabricant met en place des accessoires offerts ou avec une réduction.

D’habitude, Apple propose son Back to School en juin aux États-Unis et en Europe en juillet. Mais cette année, il n’y a rien eu en juin. Doit-on s’attendre à un lancement commun aux États-Unis et en Europe pour l’édition 2026 ? Peut-être. Pour l’instant, rien n’est confirmé pour l’instant. Mais ce n’est pas impossible au vu de la date.

Voici les offres qu’Apple proposait pour son Back to School 2025 :

Achat d’un MacBook Air ou Pro

Magic Mouse (USB‑C) – Surface Multi‑Touch – Blanc : 85 € de remise

Magic Mouse (USB-C) – Surface Multi-Touch – Noir : 119 € de remise

Magic Trackpad (USB‑C) – Surface Multi‑Touch – Blanc : 139 € de remise

Magic Trackpad (USB‑C) – Surface Multi‑Touch – Noir : 169 € de remise

AirPods 4 avec Réduction active du bruit :199 € de remise

AirPods Pro 2 : 199 € de remise

Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique – Touches blanches : 199 € de remise

Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique – Touches noires : 229 € de remise

Achat d’un iMac

AirPods 4 avec Réduction active du bruit : 199 € de remise

AirPods Pro 2 : 199 € de remise

Achat d’un iPad Air ou Pro