Roblox veut transformer davantage de joueurs en créateurs. La plateforme va intégrer dans son application mobile iOS (et Android) un nouvel outil baptisé Build, capable de générer une première version jouable d’un jeu à partir d’une simple description écrite. L’objectif est de permettre de créer une « expérience Roblox » sans passer immédiatement par Roblox Studio sur Mac ou PC.

Un générateur de jeux directement dans l’application mobile

Avec Build, l’utilisateur pourra décrire son idée en langage naturel, par exemple un jeu d’aventure dans une forêt ou une course futuriste. L’IA générera alors une base comprenant les mécaniques de jeu, l’environnement, les personnages, le style visuel, les sons et plusieurs éléments interactifs.

Le projet pourra ensuite être testé, modifié par conversation, partagé avec des amis ou poursuivi dans Roblox Studio. Les deux outils partageront le même arrière-plan technique, les modèles IA et l’historique de discussion. Roblox résume cette approche ainsi : « Build étend Roblox Studio, que les créateurs utilisent avec succès depuis des années, dans l’application Roblox. »

Une alpha limitée en Nouvelle-Zélande

Le lancement commencera le 28 juillet 2026 en alpha publique en Nouvelle-Zélande, pour des utilisateurs dont l’âge a été vérifié. Les créations validées par les contrôles de sécurité pourront être accessibles mondialement aux utilisateurs âgés d’au moins 16 ans. Une version de base sera gratuite-Zélande, pour des utilisateurs dont l’âge a été vérifié. Les créations, tandis que des options payantes sont prévues pour les créateurs avancés.

Plus de créations, mais aussi plus de tri

Roblox affirme que son système de découverte favorisera toujours les jeux capables de retenir les joueurs sur la durée, afin d’éviter l’invasion de projets générés à la chaîne. Build pourrait démocratiser la création mobile, mais le vrai défi restera encore et toujours de produire une expérience que les joueurs auront envie de relancer.