Le Figaro, L’Équipe et Adikteev poursuivent Apple devant le Tribunal des activités économiques de Paris. Les trois plaignants réclament au total 131,5 millions d’euros de préjudice lié à App Tracking Transparency (ATT), le dispositif pour limiter le ciblage publicitaire dans les applications sur iPhone et iPad.

Deux audiences distinctes ont déjà eu lieu. Mind Media rapporte qu’Adikteev, une société de ciblage publicitaire, a plaidé le 2 juillet pour un sursis à statuer, une stratégie qui contraste avec la position du Figaro et de L’Équipe, entendus le 16 juillet et fermement opposés à tout report.

Cette divergence tactique traduit l’urgence ressentie par les éditeurs de presse face à un dispositif qu’ils jugent structurellement défavorable. Si le sursis venait à s’imposer malgré tout, le jugement pourrait n’intervenir qu’en 2029, un délai qui pèserait lourdement sur des groupes de médias déjà fragilisés financièrement.

Une amende de 150 millions d’euros comme point d’appui

L’action des trois plaignants s’appuie directement sur l’amende de 150 millions d’euros infligée à Apple par l’Autorité de la concurrence en mars 2025. L’institution a jugé l’App Tracking Transparency inutilement contraignant et disproportionné : les éditeurs tiers doivent obtenir un double consentement, via la fenêtre ATT puis via leur propre interface, alors qu’Apple bénéficie d’un parcours simplifié pour ses propres publicités personnalisées. Ce déséquilibre, dénoncé depuis le lancement du dispositif en avril 2021 avec iOS 14.5, avait déjà valu à Apple une sanction de la CNIL en 2022.

Comment se répartit la facture réclamée à Apple ? Chaque plaignant a chiffré son préjudice selon son exposition au marché publicitaire mobile, ce qui explique l’écart entre les montants demandés. Le Figaro réclame 19,5 millions d’euros, L’Équipe demande 47 millions d’euros et Adikteev exige 65 millions d’euros. Le total cumulé atteint ainsi 131,5 millions d’euros.

Marc Feuillée, directeur général du groupe Figaro, a résumé l’enjeu en affirmant : « Nous voulons évoluer dans un marché non faussé et que nos droits soient respectés ». Apple, de son côté, a exprimé en mars 2025 son « profond désaccord » avec la décision de l’Autorité de la concurrence et a menacé de retirer le dispositif ATT en Europe, une option qui priverait les utilisateurs de ce contrôle sur le pistage publicitaire. La contestation d’Apple dépasse également les frontières françaises : l’Italie a infligé une amende de 98,6 millions d’euros pour abus de position dominante, tandis que l’Allemagne, la Roumanie et la Pologne mènent chacune leurs propres procédures.