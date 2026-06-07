Apple a autorisé Poke, le premier agent d’intelligence artificielle tiers autonome au niveau d’iMessage et de l’application Messages sur iPhone. Poke gagne ainsi l’accès à iMessage, tandis qu’Apple installe une facturation par utilisateur qui peut devenir un nouveau levier de revenus dans la distribution des agents IA.

Poke mise sur la messagerie du quotidien

La plateforme Messages for Business d’Apple servait jusqu’ici aux échanges entre une entreprise et ses clients via iMessage avec une interface standardisée pour les conversations automatisées et l’intervention d’agents humains. L’arrivée de Poke élargit ce cadre à un acteur autonome de l’intelligence artificielle, sans passer par une application mobile grand public distribuée dans l’App Store.

Le modèle économique est le suivant. Marvin von Hagen, cofondateur de The Interaction Company of California, la start-up derrière Poke, explique que Poke paiera Apple un certain montant par utilisateur. Le montant exact reste confidentiel. Le cofondateur précise que ce niveau de prix reste nettement inférieur à celui de Meta AI après la hausse des frais liée aux obligations imposées à WhatsApp pour accueillir des agents tiers dans l’Union européenne. À grande échelle, cette formule peut générer une recette régulière pour Apple et ajouter une nouvelle ligne de coût dans le budget des sociétés spécialisées dans les agents IA.

Poke vise un public qui veut utiliser un agent IA sans ligne de commande ni système complexe comme OpenClaw. Le service traite déjà des tâches très concrètes, comme la planification de la journée, la gestion du calendrier, le suivi de la santé et de la forme, le contrôle de la maison connectée ou la retouche photo. Le tout se fait par message, avec environ 100 millions de messages relayés à ce jour.

Say hi to the new Poke! 🌴 Now officially approved by Apple to text on Apple Messages. As the first and only AI agent. Chat now: https://t.co/VIWYU64dUI pic.twitter.com/AtZxupI2Ji — Poke (@interaction) June 4, 2026

Poke s’appuyait déjà sur les SMS, Telegram et, dans certains pays, WhatsApp. L’ajout d’iMessage élargit sa distribution à un canal particulièrement visible dans l’écosystème d’Apple. L’intérêt pour Poke tient aussi à la simplicité d’usage : l’utilisateur formule une demande et l’agent IA répond dans le fil de discussion.

Apple encadre l’accès à l’agent IA

Apple n’a pas ouvert sa plateforme Messages for Business sans conditions. Poke a dû démontrer sa capacité à fournir une assistance humaine en direct lorsque la situation l’exige. La start-up a aussi dû signaler clairement que Poke est un agent IA, partager des témoignages de ses prestataires de messagerie et adapter son interface aux règles d’Apple.

Ces règles touchent aussi la présentation des réponses. Poke doit afficher des aperçus de liens à la place des liens intégrés directement dans le texte. L’agent IA applique également le guide de style d’Apple pour les boutons et les éléments d’interface. Apple conserve ainsi la main sur l’apparence des échanges et sur le niveau de contrôle attendu pour les services qui passent par iMessage.

L’annonce arrive quelques jours avant la WWDC 2026, où Apple va présenter le nouveau Siri s’appuyant sur l’intelligence artificielle ainsi que de nouveaux outils pour les développeurs. Parmi les nouveaux outils, il se murmure qu’Apple va autoriser plus largement les agents IA sur l’App Store.