La fermeture prochaine de l’Apple Store de Towson Town Center continue de placer Apple sous pression politique aux États-Unis. Le magasin du Maryland, devenu en 2022 le premier Apple Store américain à se syndiquer, doit fermer définitivement le 20 juin aux côtés de deux autres boutiques situées dans le Connecticut et en Californie.

Un traitement contesté par le syndicat IAM

Le conflit porte moins sur la fermeture elle-même que sur les conditions proposées aux salariés. Le syndicat IAM accuse Apple de ne pas offrir aux employés de Towson les mêmes possibilités de reclassement que celles accordées aux équipes des deux autres magasins non syndiqués. Selon l’organisation, ces travailleurs seraient contraints de postuler à nouveau, au lieu de bénéficier de transferts directs vers d’autres boutiques.

To the men and women of IAM Local 4538, know that I see you, I stand with you, and I will continue to fight for just treatment on your behalf. pic.twitter.com/addVdWdKsC — Brandon M. Scott (@MayorBMScott) June 16, 2026

Apple défend une autre lecture de la situation. L’entreprise pommée affirme respecter l’accord collectif signé avec le syndicat, qui prévoirait des opportunités de transfert uniquement si un nouveau magasin ouvre dans un rayon de 80 km autour de Towson. À défaut, des indemnités de départ seraient proposées aux salariés concernés.

Le dossier devient politique

Après des parlementaires du Maryland, une quarantaine de membres du Congrès et le gouverneur Wes Moore, le maire de Baltimore, Brandon M. Scott, a publiquement pris position. Ce dernier estime qu’en quittant Towson sans prévoir de magasin de remplacement, Apple « s’éloigne des communautés qui ont contribué à son succès » et rend certains services plus difficiles d’accès.

Le maire demande donc à Apple d’accorder aux salariés de Towson les mêmes chances qu’aux employés des magasins non syndiqués et d’assurer un « traitement juste ». Pour le syndicat IAM, cette prise de position renforce la pression sur Apple et ce à quelques jours de la fermeture de la boutique.