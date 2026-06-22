Apple annonce que son application AirPort Utility va disparaître de l’App Store avec iOS 27. L’application ne sera plus pleinement supportée par le nouveau système d’exploitation.

L’application AirPort Utility va quitter l’App Store

Dans ses notes pour la bêta 2 d’iOS 27, qui est disponible maintenant, Apple indique :

L’application AirPort Utility ne sera plus disponible au téléchargement sur l’App Store. Si vous l’avez déjà téléchargée, vous pouvez toujours la télécharger à nouveau. L’utilisation d’AirPort Utility sous iOS 27 et versions ultérieures n’est pas garantie.

Ceux qui ont déjà téléchargé au moins une fois l’application pourront la récupérer à l’avenir. Mais pour les autres, ce sera trop tard.

Le scénario est similaire du côté de macOS 27 Golden Gate. Les notes d’Apple indiquent :

L’Utilitaire AirPort n’est plus inclus dans les nouvelles installations propres de macOS. Toutefois, si vous mettez à jour macOS alors que l’Utilitaire AirPort est déjà installé, celui-ci reste présent sur votre système, mais son bon fonctionnement n’est pas garanti à partir de macOS 27.

L’Utilitaire AirPort vous permet de gérer votre réseau Wi-Fi et vos bornes d’accès AirPort Express, AirPort Extreme et AirPort Time Capsule, directement depuis vos iPad, iPhone et Mac. Affichez une représentation graphique de votre réseau Wi-Fi et de vos appareils, modifiez les paramètres de vos bornes d’accès et de votre réseau ou gérez les fonctionnalités avancées comme les modes de sécurité, les canaux sans fil, la configuration d’iPv6, etc.

Pour rappel, Apple a abandonné le support des bornes AirPort en 2018. Et avec macOS 27 Golden Gate, il n’y a plus le support d’AFP, ce qui signifie que la fonctionnalité Time Machine des Mac ne fonctionnera plus avec l’AirPort Time Capsule.