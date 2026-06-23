TSMC pourrait relever les tarifs de l’ensemble de ses procédés de gravure avancés, une décision susceptible d’avoir des répercussions sur les smartphones, les cartes graphiques, les serveurs et les équipements dédiés à l’intelligence artificielle. Selon plusieurs informations concordantes, les hausses ne se limiteraient pas à la gravure en 3 nm et pourraient concerner les technologies allant du 7 nm aux finesses de gravure les plus récentes.

Des tarifs revus à la hausse sur une large part de l’activité de TSMC

Le fondeur taïwanais aurait demandé à certains clients d’intégrer une nouvelle structure de coûts dans leurs prochaines commandes. Les augmentations évoquées varieraient selon les procédés, les volumes et les contrats, mais pourraient se situer dans une fourchette de 5 à 10 % pour plusieurs technologies de production.

La portée de cette évolution est considérable. Les procédés avancés représentent désormais une part majoritaire des revenus de TSMC, portée par la demande en puces pour l’IA, le cloud, les smartphones premium et le calcul haute performance. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm ou encore de nombreux concepteurs de processeurs spécialisés dépendent directement des capacités de production du groupe taïwanais.

La demande liée à l’IA pousse les coûts vers le haut

Lors de l’assemblée générale de TSMC au début du mois de juin, son président-directeur général C.C. Wei avait déjà reconnu qu’il souhiterait relever les prix tout en assurant vouloir éviter les hausses brutales observées dans certains segments de la mémoire. Le dirigeant avait alors souligné que la demande des clients restait très supérieure aux capacités disponibles.

TSMC doit également absorber des investissements massifs dans de nouvelles usines, notamment à Taïwan, au Japon et aux États-Unis, ainsi que le coût croissant des équipements de lithographie et de l’énergie.

Vers des produits technologiques plus chers ?

Le fondeur ne commente pas publiquement les tarifs négociés avec chaque client et décrit sa politique comme « stratégique, pas opportuniste ». Mais une hausse des prix des wafers avancés pourrait progressivement être répercutée sur les produits finis. Les futurs iPhone, GPU, serveurs IA et appareils électroniques haut de gamme pourraient donc subir, à terme, une pression supplémentaire sur leurs coûts de production… et donc sur leurs prix.