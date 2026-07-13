Stage Manager sur iPhone n’est pas encore une fonction officielle, mais un chercheur en sécurité affirme être parvenu à l’activer sur un iPhone 17 Pro Max équipé de la troisième bêta d’iOS 27 ! Connu sous le pseudonyme @0xjohnny, le bidouilleur a partagé une vidéo montrant l’interface multitâche de l’iPad fonctionner sur l’écran d’un iPhone, avec fenêtres redimensionnables, superposition d’apps et aperçu des applications ouvertes.

Un multitâche façon iPad sur un écran d’iPhone

La démonstration laisse apparaître plusieurs éléments familiers de Stage Manager : les trois boutons colorés de gestion de fenêtre, un dock allongé inspiré d’iPadOS et la possibilité de déplacer ou redimensionner les apps. Le résultat semble fonctionnel, même si l’interface n’a évidemment pas été pensée pour une dalle de smartphone classique.

Stage Manager multitasking on 17 Pro Max running iOS 27 DB3. https://t.co/ER9Uxprn2O pic.twitter.com/JKAr6EoNYE — johnny (@0xjohnny) July 10, 2026

@0xjohnny explique avoir exploité une faille permettant à une application de sortir des limites habituelles du bac à sable d’iOS. Cette ouverture lui aurait donné accès à MobileGestalt, un composant interne utilisé par Apple pour indiquer au système les caractéristiques et fonctions prises en charge par un appareil.

MobileGestalt modifié pour tromper iOS

En modifiant certaines capacités déclarées par l’iPhone, @0xjohnny aurait pu débloquer des fonctions normalement réservées à d’autres appareils. Ce dernier affirme aussi avoir activé la Dynamic Island sur un iPhone 11 par une méthode similaire, tout en précisant ne pas publier la faille. Il assure l’avoir découverte avec l’aide de GPT-5.6.

Une piste amusante, mais pas une fonction prête pour le public

Cette expérience reste évidemment à prendre avec une certaine dose de prudence : la faille n’a pas été vérifiée indépendamment et Apple pourrait rapidement la corriger. Elle montre toutefois que le multitâche sur iPhone pourrait devenir un sujet plus important, notamment avec les rumeurs autour d’un mode « Parallel View » destiné au futur iPhone pliable.