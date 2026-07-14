Le conflit judiciaire entre Apple et OpenAI pourrait placer Jony Ive dans une position particulièrement délicate. Dans sa plainte visant le développement du futur matériel d’OpenAI, Apple accuse l’entreprise d’avoir exploité des secrets industriels liés à ses propres produits. Le groupe évite pourtant soigneusement de nommer directement son ancien patron du design, alors que la société io Products, cofondée par Ive et rachetée par OpenAI, se trouve au cœur du dossier.

Apple tente de garder Jony Ive à distance

La plainte cite explicitement certains anciens employés d’Apple, dont Tang Tan et Chang Liu, mais ne met pas en cause Jony Ive, Evans Hankey ou d’autres figures historiques du design de Cupertino. Apple évoque seulement io comme une société cofondée par Tang Tan et « d’autres anciens dirigeants d’Apple ».

Cette prudence n’est sans doute pas anodine. Depuis son départ en 2019, Jony Ive a conservé une relation publique très maîtrisée avec Apple. Son héritage reste immense, de l’iMac à l’iPhone, en passant par l’iPad et l’Apple Watch. Un affrontement direct sous serment serait donc symboliquement lourd pour les deux camps.

OpenAI pourrait vouloir l’impliquer dans la procédure

Une fois la phase de découverte engagée, Apple ne contrôle plus entièrement les personnes susceptibles d’être entendues. OpenAI pourrait estimer que Jony Ive dispose d’informations pertinentes sur la conception du produit, l’organisation d’io Products et les sources utilisées par les équipes.

Apple accuse OpenAI et ses partenaires d’avoir mené « un schéma coordonné de mauvaise conduite à un niveau institutionnel ». L’entreprise d’IA conteste ces accusations et affirme ne pas chercher à détourner des informations propriétaires.

Un duel judiciaire à forte portée symbolique

Si Jony Ive devait être appelé à témoigner, Apple pourrait devoir interroger l’un des artisans les plus célèbres de son identité produit. Au-delà des secrets industriels allégués, ce procès risquerait alors de devenir une confrontation entre l’ancienne culture matérielle d’Apple et les ambitions matérielles d’OpenAI.