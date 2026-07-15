Apple et les opérateurs américains ont bloqué un contournement bien connu qui permettait d’acheter un iPhone débloqué tout en bénéficiant d’un financement. Ce changement signifie désormais l’impossibilité de cumuler un financement, des promotions de reprise et un iPhone débloqué au moment de l’achat.

Pour avoir un iPhone débloqué, il faut le payer en intégralité

Jusqu’à présent, les Américains pouvaient se rendre directement sur l’Apple Store en ligne et financer leur iPhone via les programmes de paiement échelonné des opérateurs T-Mobile ou Verizon tout en conservant un téléphone totalement débloqué. Ce téléphone débloqué offrait deux avantages concrets aux utilisateurs : la possibilité de l’utiliser à l’international avec une carte SIM locale et la liberté de basculer vers un autre opérateur américain sans contrainte technique.

Cette règle de verrouillage n’était pas une nouveauté totale dans le paysage américain, puisqu’elle s’appliquait déjà aux clients ayant financé leur iPhone via le programme de l’opérateur AT&T. Le changement de ce mois-ci consiste précisément à étendre cette même logique à T-Mobile et à Verizon, harmonisant ainsi les pratiques des trois principaux opérateurs du pays. Apple a formalisé cette politique sur sa page d’achat en ligne :

Mon nouvel iPhone sera-t-il débloqué ? Dans la plupart des cas, oui. Un iPhone acheté auprès d’Apple est débloqué. Une fois votre nouvel iPhone activé, il reste débloqué, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser avec n’importe quel opérateur proposant des services pour l’iPhone. Toutefois, si vous choisissez de financer votre iPhone via le programme de paiement échelonné d’AT&T, de T-Mobile ou de Verizon, votre iPhone restera bloqué sur l’opérateur concerné jusqu’à ce qu’il soit entièrement payé.

Concrètement, un iPhone financé restera désormais verrouillé à l’opérateur choisi jusqu’au remboursement complet de l’appareil, quelle que soit l’opérateur auprès duquel le financement a été souscrit. Cette contrainte technique touche particulièrement les habitudes de certains clients lors des mises à niveau de leur téléphone : possibilité de changer de carte SIM sans attendre le paiement intégral et usage simultané en double SIM sans contrainte de paiement préalable.

Ces deux usages, jusqu’ici facilités par le contournement désormais fermé, deviennent impossibles tant que l’appareil n’est pas totalement payé.

Cette règle de verrouillage reste spécifique au marché américain et ne trouve pas d’équivalent en France, où tous les iPhone vendus directement par Apple sont systématiquement débloqués, indépendamment du mode de paiement choisi.