Juste avant la Fête de la musique, qui aura lieu le 21 juin comme chaque année, Apple Music lance « Vive la Musique ». C’est l’occasion de mettre en avant, vous l’avez deviné, la musique.

« Vive la Musique » avec plusieurs sections

Voici commence Apple présente « Vive la Musique » :

Juin est le mois de la musique. Toute la musique, toutes les musiques. À cette occasion, découvrez des mixes exclusifs enregistrés au studio Apple Music à Paris, des playlists composées par les artistes qu’on aime, des albums à (re)découvrir et bien d’autres surprises. Vive l’été, vive la musique !

Il y a d’abord les mix de DJ. « Trois sessions exclusives, enregistrées au studio Apple Music à Paris. Trois artistes aux platines, trois ambiances, mais surtout cet avant-goût d’été qui appelle les soirées de juin », indique Apple. Les mix sont ceux de Miss Kittin, Tatyana Jane & Anetha et Paloma Le Friant. Ils comprennent respectivement 20, 14 morceaux.

On retrouve ensuite les playlists d’artistes. Apple indique :

Nous avons donné carte blanche à des artistes qu’on aime. Résultat : six playlists très personnelles, entre coups de cœur du moment, classiques et découvertes. Six façons de vivre la musique en juin, à travers les oreilles de celles et ceux qui la font.

On retrouve des playlists de miki, Tayc, marguerite, Petit Biscuit, Naïka et Mélissa.

Parmi les autres éléments, il y a dix albums qu’Apple Music présente comme « indispensables », des playlists recommandées, des albums recommandées et enfin des émissions radio recommandées.

Toute la section « Vive la Musique » d’Apple Music est à retrouver sur ce lien.