Apple Music s’associe à Konbini pour lancer Numbers, une nouvelle émission musicale française. Le premier invité est le rappeur Orelsan, avec Sandra Gomes comme animatrice. Cela intervient au même moment du lancement de l’initiative « Vive la Musique ».

Apple Music dévoile l’émission Numbers

Numbers se veut une émission musicale qui a lieu une fois par mois. Voici sa description :

NUMBERS, le nouveau show co-produit par ‪Apple Music & Konbini, c’est la carrière d’un artiste vue à travers ce qui ne ment jamais : les chiffres. On casse les codes de l’interview musicale, et pour ça, qui de mieux qu’un des boss du rap pour inaugurer la saison : Orelsan se replonge dans ses 18 ans de carrière et nous révèle ce qu’il n’a jamais raconté ailleurs.

Le programme est à retrouver sur Apple Music (l’émission avec Orelsan est disponible à cette adresse). On le retrouve également sur la chaîne YouTube de Konbini et sur Apple Podcasts. À noter que depuis iOS 26.4, il est possible d’avoir les podcasts vidéo en plus des podcasts audio.

Ni Apple Music ni Konbini ne révèlent pour l’instant qui sera l’invité du prochain numéro de Numbers le mois prochain. On soulignera au passage que le choix du nom de l’émission est identique à celui de l’application d’Apple sur iPhone, iPad et Mac. Un choix un peu particulier, mais qui peut se comprendre au vu du thème du programme.

Pour rappel, la toute première émission française d’Apple Music a vu le jour en 2020. Il s’agissait de Le Code avec Medhi Maïzi. Mais celle-ci n’existe plus depuis l’année dernière.