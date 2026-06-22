Apple et Air France s’associent pour permettre aux membres du programme Flying Blue de gagner des Miles au moment d’acheter un iPhone, iPad, Mac ou autre. Cela devient intéressant pour les futurs voyages.

Achetez un produit Apple et gagnez des Miles avec Air France

Les membres Flying Blue peuvent désormais gagner des Miles sur les achats éligibles auprès d’Apple, effectués via des plateformes dédiées en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans chacun de ces pays, ils bénéficient d’un accès à une large sélection d’appareils Apple (iPhone, iPad, MacBook et Apple Watch, entre autres) avec une livraison assurée directement par Apple.

L’achat de produits Apple via Air France/Flying Blue passe par cette adresse. Si vous achetez un iPhone 17 avec 256 Go de stockage par exemple, vous cumulez 1 211 Miles. Pour le modèle avec 512 Go, ce sera 1 523 Miles. On monte encore plus haut avec l’iPhone 17 Pro Max de 2 To et ses 3 098 Miles. L’achat qui permet de cumuler le plus de Miles est le MacBook Pro de 16 pouces avec la puce M5 Max, 48 Go de RAM et 2 To de stockage. Il coûte 4 999 euros et vous rapportera 13 600 Miles.

Benjamin Lipsey, président du programme Flying Blue, déclare :

La possibilité de gagner des Miles lors de l’achat d’appareils Apple illustre pleinement l’ambition de Flying Blue de s’inscrire toujours davantage dans le quotidien de ses membres. En leur offrant l’opportunité de cumuler des Miles sur leurs achats auprès d’Apple, Flying Blue enrichit son expérience de fidélité avec une proposition à la fois attractive, concrète et créatrice de valeur. Fort de près de 100 partenariats commerciaux actifs, Flying Blue poursuit le développement d’un écosystème toujours plus riche, pertinent et utile pour ses membres.

Air France souligne que Flying Blue a été sacré meilleur programme de fidélité aérien au monde pour la deuxième année consécutive par Point.me en 2025 et meilleur programme de fidélité 2026 par Freddie Awards. Aussi, c’est l’occasion de rappeler qu’Air France propose Apple TV dans ses avions depuis le début de l’année.