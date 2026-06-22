Une nouveauté d’Apple avec iOS 27 est l’ajout d’un mode de récupération sur iPhone et iPad, similaire à l’expérience que l’on retrouve sur Mac. Il propose cinq options.

Un mode de récupération en cas de problème

Pour accéder au mode de récupération, il faut d’abord éteindre son iPhone. Il faut ensuite le rallumer en appuyant sur le bouton latéral droit et en le maintenant lorsque le logo Apple apparaît. Un message apparaît à l’écran vous indiquant que le mode de récupération est en cours de chargement.

Une fois le mode de récupération affiché, vous avez cinq options :

Assistant de récupération : identifiez automatiquement les problèmes logiciels pour tenter de les résoudre.

identifiez automatiquement les problèmes logiciels pour tenter de les résoudre. Mise à jour logicielle : restaurez votre iPhone avec la dernière version disponible d’iOS.

restaurez votre iPhone avec la dernière version disponible d’iOS. Mode Diagnostic : autorisez l’assistance Apple à effectuer des tests pour identifier des problèmes de matériel et de logiciel.

autorisez l’assistance Apple à effectuer des tests pour identifier des problèmes de matériel et de logiciel. Effacer contenu et réglages : supprimer tous les contenus multimédias et données, et rétablissez les réglages par défaut.

supprimer tous les contenus multimédias et données, et rétablissez les réglages par défaut. Mode de récupération : restaurez votre iPhone avec votre ordinateur.

Plusieurs de ces options sont déjà disponibles lorsque votre iPhone est allumé et fonctionne normalement. Mais l’idée ici est de quand même pouvoir y accéder si votre téléphone a des problèmes et n’arrive plus à démarrer pour une raison ou une autre. C’est une solution de secours.

Vous l’avez donc compris : il est fort probable que vous n’ayez jamais besoin de vous rendre sur le mode de récupération avec votre iPhone sous iOS 27, sauf en cas de gros problème. Mais il est appréciable de l’avoir, comme c’est déjà le cas sur Mac avec macOS.