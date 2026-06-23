C’était annoncé : Eddy Cue, le dirigeant d’Apple chargé des services (et d’Apple TV), a reçu le prix de l’Entertainment Person of the Year lors du festival Cannes Lions 2026. Cette distinction récompense son rôle dans l’essor d’Apple TV, devenu en quelques années l’un des piliers de la stratégie culturelle et audiovisuelle du groupe californien.

Apple TV mis à l’honneur à Cannes Lions

Remis le 22 juin sur la scène du festival, le trophée distingue l’influence d’Eddy Cue dans le développement des activités de divertissement d’Apple. Le dirigeant supervise notamment Apple TV, Apple Music, Apple Podcasts, Apple News, Fitness+ et plusieurs autres services numériques de la marque.

Face au public de Cannes, Eddy Cue a résumé ainsi la philosophie revendiquée par Apple dans le secteur du SVoD : « Nous n’avons jamais cherché à être les plus grands. Nous cherchons à être les meilleurs. » Une formule qui s’inscrit dans la stratégie d’Apple TV, lancé en 2019 avec un catalogue exclusivement composé de productions originales.

Une stratégie centrée sur les créations originales premium

Eddy Cue a rappelé que l’ambition initiale était de bâtir un espace permettant aux meilleurs créateurs de raconter leurs histoires dans les meilleures conditions. « Les histoires peuvent nous faire rire, pleurer, réfléchir et ressentir bien d’autres émotions. Elles nous relient, au-delà des langues et des cultures », a-t-il déclaré.

Apple TV s’est imposé avec des séries comme Severance, Ted Lasso, The Studio ou encore Pluribus, tandis que les films Apple Original Films ont renforcé la visibilité de la plateforme. Le long-métrage F1, produit avec Jerry Bruckheimer et réalisé par Joseph Kosinski, a également occupé une place importante dans les échanges organisés à Cannes.

Plus de 800 récompenses pour Apple TV

Apple affirme que son service de streaming a désormais remporté plus de 800 prix et dépassé les 3 500 nominations. Pour Eddy Cue, cette reconnaissance ne marque pas un aboutissement : « Nous ne faisons que commencer. » Une manière de confirmer qu’Apple entend continuer à investir dans le cinéma, les séries et le sport pour consolider la place d’Apple TV dans la bataille du streaming.