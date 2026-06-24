Récompensé aux Cannes Lions, Eddy Cue confirme qu’Apple va intensifier ses investissements dans les films et les séries, à la fois pour le streaming avec Apple TV et pour les salles de cinéma. Le vice-président d’Apple, chargé des services et de la santé, annonce aussi le lancement de l’écriture d’une suite de F1 : le film.

Honoré du prix de la personnalité du divertissement de l’année 2026 lors du Festival international de la créativité des Cannes Lions, Eddy Cue a défendu une ligne claire lors d’une interview avec Reuters : « Nous voulons continuer à faire mieux et plus. C’est donc notre objectif. Et je sais que John serait d’accord avec cela ». À travers cette formule, Eddy Cue inscrit déjà John Ternus, futur patron d’Apple, dans la continuité de l’offensive du groupe à Hollywood.

Apple TV mise sur le streaming et le cinéma

Apple TV ne veut plus opposer la diffusion en salle et l’exclusivité sur sa plateforme de streaming. « Les types de films que nous créons, certains sortiront en streaming. Mais nous savons que nous faisons des films qui doivent aller au cinéma et nous continuerons à le faire », affirme Eddy Cue. Cette stratégie acte une répartition plus fine des projets selon leur potentiel culturel et commercial.

Le cas F1 : le film sert désormais de démonstration. Porté par Brad Pitt, le long-métrage a généré plus de 634 millions de dollars au box-office mondial, tout en trouvant son public sur Apple TV. Eddy Cue y voit la preuve qu’une sortie cinéma peut renforcer, et non affaiblir, la valeur d’un film dans l’écosystème d’Apple.

Le dirigeant le dit sans détour : « Je pense qu’une sortie en salle ne nous a pas fait de tort avec F1 : le film. Les gens ont adoré quand nous l’avons sorti sur Apple TV et les gens l’ont adoré au cinéma ». Fort de ce succès, Apple a déjà lancé l’écriture du scénario d’une suite, signe que la société entend désormais exploiter ses franchises.

John Ternus doit prolonger l’élan

Ce message vise aussi à rassurer l’industrie au moment où Apple s’apprête à changer de direction. Selon Eddy Cue, John Ternus soutient pleinement la politique de contenus du groupe, ce qui réduit le risque d’un recul stratégique après son arrivée à la tête de l’entreprise.

Depuis le lancement d’Apple TV en 2019, Apple a progressivement construit sa crédibilité dans le divertissement avec des œuvres comme CODA, Ted Lasso ou The Studio qui ont remporté des récompenses. CODA, par exemple, a remporté l’Oscar du meilleur film. En confirmant à la fois son ambition en streaming et son appétit pour le cinéma, Apple cherche désormais à peser durablement du côté d’Hollywood.