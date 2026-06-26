Apple propose au téléchargement Xcode 26.6 sur Mac et ajoute Gemini de Google comme agent IA pour coder. Cela s’ajoute à Claude Agent d’Anthropic et Codex d’OpenAI qui sont arrivés en février dans l’environnement de développement d’Apple.

Google Gemini s’invite dans Xcode

Les notes d’Apple pour Xcode 26.6 indiquent :

Cette mise à jour ajoute la prise en charge de Google Gemini dans l’assistant de codage, en plus de Claude Agent d’Anthropic et de Codex d’OpenAI. Cela permet également d’utiliser d’autres agents compatibles via le protocole Agent Client Protocol et apporte des corrections de bogues ainsi qu’une stabilité améliorée.

Ces agents IA ne se contentent plus de suggérer du code Swift : ils collaborent sur l’ensemble du cycle de vie du projet d’application du développeur. Grâce à une intégration profonde, ils sont capables de décomposer des objectifs, de prendre des décisions basées sur l’architecture existante et d’utiliser les outils natifs. Concrètement, ces IA peuvent explorer la structure des fichiers, rechercher dans la documentation, modifier les paramètres du projet et même vérifier visuellement leur travail en capturant des aperçus de Xcode pour itérer sur les correctifs.

Xcode 26.6 est disponible gratuitement au téléchargement depuis le Mac App Store. À noter que Google Gemini est disponible comme agent IA de codage dans la bêta de Xcode 27 depuis un peu plus de deux semaines.

Au passage, la disponibilité de Xcode 26.6 en version finale pourrait suggérer qu’iOS 26.6 n’est pas très loin. Il y a déjà des bêtas pour les développeurs et testeurs publics.