Apple s’apprête à retirer les derniers terminaux de paiement Bluetooth encore présents dans ses Apple Store pour les remplacer par des iPhone 16. Cette transition marque la fin des terminaux personnalisés qui avaient pour nom Isaacs et qui équipaient les employés des Apple Store depuis plusieurs années.

Apple avait déjà entamé ce changement il y a quelques années en dotant ses employés d’iPhone 14 capables d’encaisser les paiements sans contact. Cette première vague de remplacement visait à se passer des terminaux tiers au profit du service Tap to Pay natif. Certains magasins ont toutefois conservé leurs anciens lecteurs Bluetooth en parallèle.

La raison tient à un défaut technique précis. L’iPhone 14 se montrait capricieux avec certaines cartes métalliques, à l’image de la carte Platinum American Express, dont l’épaisseur perturbait la lecture sans contact. Les équipes en magasin devaient donc parfois basculer sur les anciens terminaux pour finaliser la transaction.

L’iPhone 16 corrige les défauts de lecture NFC

L’arrivée de l’iPhone 16 change la donne grâce à un lecteur NFC amélioré, capable de gérer correctement les cartes métalliques qui posaient problème sur l’iPhone 14. Apple prévoit ainsi de réduire le nombre de lecteurs dédiés encore en circulation dans ses boutiques, remplacés par des iPhone 16 dans les jours et semaines à venir, selon Mark Gurman de Bloomberg. Cette évolution permettra aux employés d’encaisser directement les paiements sans recourir à aucun accessoire externe.

Cette stratégie s’inscrit dans la logique d’intégration matérielle et logicielle propre à Apple. En misant sur son propre matériel plutôt que sur des terminaux tiers, l’entreprise simplifie l’expérience en caisse tout en valorisant ses produits comme outils de paiement à part entière. La dépendance aux fournisseurs de terminaux externes, déjà limitée, devrait ainsi continuer de s’effacer.