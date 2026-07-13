Un simple iPad volé a conduit les forces de l’ordre américaines à une arrestation beaucoup plus importante que prévu. L’affaire débute dans le comté de Harris, au Texas, lorsqu’une victime signale le vol de plusieurs objets dans son véhicule. Parmi eux se trouve une tablette Apple, dont la localisation a ensuite permis aux enquêteurs de remonter jusqu’à une adresse située dans le comté voisin de Montgomery.

La géolocalisation de l’iPad mène les policiers à une maison

Une fois la position de l’iPad identifiée, les adjoints du shérif se sont rendus sur place. Devant la résidence, ils ont repéré un véhicule déjà signalé par des caméras Flock, un réseau de lecture automatisée de plaques d’immatriculation, près de la scène d’un cambriolage dans le comté de Harris.

Cette concordance a renforcé les soupçons des enquêteurs. Sur les lieux, les autorités ont découvert un homme identifié comme Michael Austin. En procédant aux vérifications habituelles, elles ont constaté qu’il faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt en cours.

Plusieurs mandats, dont un dossier fédéral

Selon les informations rapportées localement, ces mandats comprenaient notamment une recherche fédérale liée à un braquage de banque dans l’Illinois, ainsi qu’un mandat pour violation des conditions de libération conditionnelle et un autre concernant une affaire de violences familiales dans le comté de Harris.

La technologie de suivi au cœur de l’enquête

L’homme a été arrêté sans incident. Cette affaire illustre une nouvelle fois le rôle croissant des objets connectés et des outils de localisation dans les enquêtes de police. Un « simple » appareil volé peut rapidement devenir un indice décisif reliant entre eux plusieurs dossiers criminels.