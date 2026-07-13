OpenAI compte toujours dévoiler son premier produit en 2026 pour une sortie en 2027 selon Bloomberg, malgré la plainte déposée par Apple la semaine dernière concernant le vol de secrets commerciaux. Plus de 400 anciens employés du fabricant d’iPhone travaillent aujourd’hui chez le créateur de ChatGPT.

Apple accuse dans sa plainte un « schéma de vol de secrets commerciaux d’Apple par des employés d’OpenAI qui travaillaient auparavant chez Apple », précisant qu’« un tel comportement est normalisé et illustré par la direction » de l’entreprise. Cette procédure s’ajoute à une autre poursuite déjà engagée contre io Products, la société cofondée par Jony Ive et rachetée par OpenAI, d’abord pour un litige de marque avant de basculer sur des accusations de vol de secrets commerciaux. OpenAI a réagi en affirmant n’avoir « aucun intérêt pour les secrets commerciaux d’autres entreprises » et rester « concentrée sur sa propre technologie ».

Ce contentieux judiciaire intervient après des années de collaboration entre les deux entreprises, notamment autour de l’intégration de ChatGPT à Siri, avant que la relation ne bascule dans un conflit ouvert autour du matériel. Plus de 400 anciens salariés d’Apple ont rejoint OpenAI au fil des recrutements, dont Jony Ive lui même, ancien designer emblématique de l’iPhone.

Un impact déjà visible sur le recrutement

Même avant tout jugement, la procédure judiciaire produit des effets concrets sur les deux entreprises. Apple a dû reconstituer une partie de ses équipes de design dédiées à l’iPhone après le départ de plusieurs talents clés, tout en renforçant ses primes de rétention et sa surveillance interne des départs vers la concurrence. De son côté, OpenAI voit son attractivité potentiellement freinée auprès des employés Apple encore en poste, désormais plus réticents à franchir le pas face à ce climat de surveillance accrue.

Malgré ce contexte tendu, OpenAI poursuit le développement de plusieurs catégories de produits matériels, en commençant vraisemblablement par un appareil plus simple qu’un smartphone. L’entreprise a envisagé un haut-parleur connecté qui pourrait être son tout premier produit. Un appareil portable (montre connectée, lunettes connectées, etc) figure également parmi les pistes envisagées avant tout lancement plus ambitieux. Un appareil de type smartphone, similaire à l’iPhone, ne serait développé que dans un second temps.

L’issue de cette bataille judiciaire, qui pourrait s’étaler sur plusieurs années de procédure, déterminera en partie la capacité d’OpenAI à conserver ses talents tout en construisant sa première gamme de produits physiques.