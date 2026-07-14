À date, WhatsApp propose un seul et unique moyen de sauvegarder vos conversations sur iPhone : cela passe via iCloud. Du côté d’Android, la sauvegarde se fait sur Google Drive. Voilà maintenant que la messagerie de Meta prépare sa propre solution.

Une sauvegarde par WhatsApp est en préparation

Comme le note WABetaInfo, des bouts de codes dans la bêta (version 26.28.10.16) de WhatsApp sur iOS, disponible via TestFlight, révèlent que l’utilisateur aura le choix à l’avenir : sauvegarde de l’historique des conversations sur iCloud ou sur le cloud de WhatsApp. La messagerie proposera un stockage gratuit de 2 Go. Il faudra payer pour avoir davantage de stockage. Pour 50 Go par exemple, WhatsApp facturera environ 0,99 €/mois. Apple facture le même prix et le même stockage du côté d’iCloud. En outre, WhatsApp proposera également une formule plus élevée avec 1 To, mais il n’y a pas encore d’informations sur le prix.

WhatsApp fera le nécessaire au niveau de la sécurité, avec un chiffrement de bout en bout au niveau des sauvegardes des conversations d’utilisateurs. Ce sera activé par défaut et il n’y aucun moyen de retirer la protection. Pour le coup, c’est mieux que ce qu’Apple propose. Il est possible d’avoir le chiffrement de bout en bout pour la sauvegarde iCloud, mais il faut l’activer soi-même. Cela passe par la protection avancée des données pour iCloud.

S’ajoute à cela que WhatsApp proposera une option supplémentaire avec la possibilité d’utiliser une clé d’accès (passkey) pour sécuriser la sauvegarde. Le fait d’utiliser Face ID ou Touch ID sur son iPhone fonctionnera comme passkey. Mais pour ceux qui le souhaitent, il sera possible d’utiliser une clé de chiffrement à 64 chiffres.

Le système de sauvegarde par WhatsApp est en cours de développement et l’option n’est pas encore disponible. La messagerie ne dit pas quand tout le monde pourra en profiter.