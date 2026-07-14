Apple Arcade va muscler son catalogue sportif cet été avec l’arrivée de Madden NFL 27 Arcade Edition. Apple annonce une sortie le 6 août pour cette nouvelle adaptation de la célèbre licence de football américain, pensée spécifiquement pour son service de jeux par abonnement. Le titre sera disponible sans publicité ni achats intégrés, comme du reste l’ensemble du catalogue Apple Arcade.

Un Madden complet et adapté à l’écosystème Apple

Madden NFL 27 Arcade Edition proposera les effectifs actuels de la NFL, avec des notes de joueurs inspirées de leurs performances réelles. Le jeu intégrera deux modes principaux : Quick Play pour des parties rapides et Franchise pour une expérience plus longue, centrée sur la gestion d’une équipe.

Dans ce mode Franchise, un « moteur narratif » hebdomadaire placera le joueur dans le rôle d’un manager général. Il faudra gérer les résultats, les attentes des supporters, les rebondissements de saison et la construction progressive d’un effectif capable de viser le titre. Le jeu prendra aussi en charge les manettes sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Retro Bowl renforce aussi l’offre en football américain

Le même jour, Apple Arcade accueillera Retro Bowl College+, déclinaison universitaire du célèbre jeu en pixel art, avec 250 programmes à diriger. Puis, le 3 septembre, NFL Retro Bowl ’27 recevra un nouveau mode Gauntlet, demandant d’enchaîner jusqu’à 15 victoires pour grimper dans les classements.

Entre NBA 2K26 Arcade Edition, PGA TOUR Pro Golf et désormais Madden NFL 27 Arcade Edition, Apple Arcade ne manque décidément pas de jeux de sport de qualité.