Apple Music a partagé la liste des 20 artistes les plus streamés de tous les temps sur sa plateforme. C’est la première fois que le service de streaming dévoile une telle liste.

Les artistes les plus écoutés sur Apple Music

Apple Music a levé le voile sur la liste des 20 artistes les plus streamés de tous les temps auprès de Chart Data, voici le classement :

Drake Taylor Swift Future YoungBoy Never Broke Again Bad Bunny Lil Baby The Weeknd Morgan Wallen Kanye West Post Malone Travis Scott Ariana Grande Chris Brown Kendrick Lamar Lil Durk Gunna Rod Wave Ed Sheeran Justin Bieber Eminem

Top 20 most streamed artists of all-time on Apple Music pic.twitter.com/c4WyaRZCTx — chart data (@chartdata) June 18, 2026

Comme nous pouvons le voir, il y a beaucoup de rappeurs américains dans la liste. Cela renforce un peu plus l’idée qu’Apple Music est surtout utilisé aux États-Unis, étant donné que certains noms ne sont pas spécialement populaires à l’échelle mondiale. Aussi, on peut noter qu’il y a 18 artistes masculins et seulement deux chanteuses.

Il faut savoir que Spotify a lui-aussi partagé il y a deux mois sa liste des 20 artistes les plus streamés de tous les temps sur sa plateforme. Et pour le coup, ce n’est pas le même classement qu’Apple Music, sauf pour quelques artistes. On peut constater qu’il y a davantage de chanteurs et de chanteuses connus à l’international.

Le top 20 de Spotify comprend :