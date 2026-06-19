Apple Music a partagé la liste des 20 artistes les plus streamés de tous les temps sur sa plateforme. C’est la première fois que le service de streaming dévoile une telle liste.

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Les artistes les plus écoutés sur Apple Music

Apple Music a levé le voile sur la liste des 20 artistes les plus streamés de tous les temps auprès de Chart Data, voici le classement :

  1. Drake
  2. Taylor Swift
  3. Future
  4. YoungBoy Never Broke Again
  5. Bad Bunny
  6. Lil Baby
  7. The Weeknd
  8. Morgan Wallen
  9. Kanye West
  10. Post Malone
  11. Travis Scott
  12. Ariana Grande
  13. Chris Brown
  14. Kendrick Lamar
  15. Lil Durk
  16. Gunna
  17. Rod Wave
  18. Ed Sheeran
  19. Justin Bieber
  20. Eminem

Comme nous pouvons le voir, il y a beaucoup de rappeurs américains dans la liste. Cela renforce un peu plus l’idée qu’Apple Music est surtout utilisé aux États-Unis, étant donné que certains noms ne sont pas spécialement populaires à l’échelle mondiale. Aussi, on peut noter qu’il y a 18 artistes masculins et seulement deux chanteuses.

Il faut savoir que Spotify a lui-aussi partagé il y a deux mois sa liste des 20 artistes les plus streamés de tous les temps sur sa plateforme. Et pour le coup, ce n’est pas le même classement qu’Apple Music, sauf pour quelques artistes. On peut constater qu’il y a davantage de chanteurs et de chanteuses connus à l’international.

Le top 20 de Spotify comprend :

  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6. Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. Kanye West
  11. Travis Scott
  12. BTS
  13. Post Malone
  14. Bruno Mars
  15. J Balvin
  16. Rihanna
  17. Coldplay
  18. Kendrick Lamar
  19. Future
  20. Juice WRLD