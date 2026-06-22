Apple Music est actuellement disponible gratuitement pendant trois mois, aussi bien sur forfait famille que sur le forfait individuel. C’est une offre temporaire et a déjà été disponible dans le passé.

Profitez d’Apple Music gratuit pendant 3 mois

Tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Certains ont le droit à trois offerts. Pour d’autres, il faut se contenter de deux mois. Cela semble dépendre si vous êtes un nouveau client ou si vous avez récemment résilié le service de streaming.

Voici comment profiter des 3 mois gratuits pour Apple Music :

Ouvrez l’application Musique sur votre iPhone, iPad ou Mac

Rendez-vous sur l’onglet Accueil

Sélectionnez l’offre que vous voulez : 3 mois gratuits pour une personne ou pour la famille

Suivez les instructions à l’écran pour valider

Il est bon de noter que vous serez facturé après les trois mois offerts, sauf si vous résiliez juste avant. Auparavant, il était possible de résilier tout de suite et de garder le forfait actif jusqu’à son expiration. Mais maintenant, Apple indique : « Si vous résiliez votre abonnement, vous perdrez immédiatement l’accès à Apple Music ainsi que la durée restante de l’essai gratuit. Vous ne pourrez pas réactiver cet essai ». Il est donc préférable de résilier quelques jours auparavant la fin de l’essai.

Le forfait individuel d’Apple Music coûte 10,99 €/mois et l’offre famille (valable pour six personnes) coûte 16,99 €/mois.