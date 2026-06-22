Récompensé du prix de la « Personnalité de l’année dans le divertissement » aux Cannes Lions, Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services et de la santé, a levé le voile sur la genèse d’Apple TV : un service lancé en 2019 à contre-courant absolu, avec une poignée de contenus exclusifs et zéro contenu de bibliothèque acheté à des tiers.

Apple TV mise sur ses propres films et séries

« Nous avons fait quelque chose que la plupart des gens me disaient impossible, à savoir qu’on ne peut pas lancer un service de streaming de films ou de séries sans acheter des licences et récupérer d’anciens contenus », a confié Eddy Cue lors d’une discussion avec le producteur Jerry Bruckheimer à Cannes Lion. Apple a pourtant choisi exactement cette voie, démarrant avec seulement 5 ou 6 programmes originaux là où ses concurrents (Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, etc) s’adossaient à des catalogues comptant des milliers de titres. La logique était philosophique autant que commerciale : « Nous pensions que tout le monde cherchait la quantité et non la qualité, et nous avons toujours voulu être les meilleurs, pas les plus nombreux ».

La dimension de ce choix est résumée par une formule d’Eddy Cue qui dit tout sur la culture Apple : « Si nous devions y apposer notre nom, il était un peu bizarre de le faire sur quelque chose que nous n’avions pas contribué à créer ». Ce positionnement de prestige, risqué sur le papier, s’est révélé suffisamment convaincant pour arracher à la concurrence des talents comme Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, qui ont choisi Apple TV pour leur série The Morning Show malgré les offres concurrentes. Eddy Cue dit avoir eu un rendez-vous avec elles pour les convaincre.

Le succès est aujourd’hui au rendez-vous

Ce pari audacieux reposait sur les fondations. Dès 2017, soit deux ans avant le lancement public du service de streaming, Apple avait passé près de deux ans à identifier et débaucher les bons profils pour diriger sa division de contenus originaux. Le choix s’était porté sur Jamie Erlicht et Zack Van Amburg, deux vétérans de Sony Pictures Television, dont l’expérience dans la production de séries de prestige constituait exactement ce dont Apple avait besoin pour crédibiliser une offre bâtie sur la seule qualité.

Depuis, Apple TV a su enrichir son catalogue avec de nouveaux films et séries. Aujourd’hui, beaucoup de personnes trouvent que la plateforme est l’une des meilleures au niveau de la qualité, certains la comparant à HBO qui est également connu pour ses programmes originaux avec de bonnes notes.