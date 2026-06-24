Le Crédit Agricole compte bien remplacer Apple Pay et a déjà commencé avec son application « Paiement Mobile » sur iPhone. Celle-ci permet d’effectuer un paiement sans contact et ainsi ne pas passer par le système de paiement d’Apple.

Le Crédit Agricole veut se passer d’Apple Pay

Avec l’application Paiement Mobile, que le Crédit Agricole présente comme « l’alternative française pour vos paiements mobile en magasin », il est possible d’enregistrer sa carte bancaire puis de payer en magasin en approchant son iPhone du terminal de paiement (TPE) grâce au NFC. C’est (presque) le même processus qu’Apple Pay, sauf que la banque française passe ici par sa propre application au lieu d’utiliser l’application Cartes (Wallet) d’Apple.

Il se trouve qu’iOS propose une option qui permet de modifier l’application de paiement sans contact par défaut sur iPhone. Dans le cas présent, il est possible de définir l’application Paiement Mobile afin qu’un double appui sur le bouton latéral de l’iPhone l’active au moment de payer. En temps normal, un double appui active l’interface de l’application Cartes d’Apple.

Un système pas aussi sécurisé qu’Apple Pay

Sur le papier, le fonctionnement est similaire à Apple Pay… mais il y a tout de même des différences. Le premier problème concerne les personnes qui ont des cartes bancaires de différentes banques. Avec Apple Pay, il est possible de choisir sa carte au moment de payer. Ici, si vous configurez Paiement Mobile comme application de paiement sans contact par défaut, vous pourrez uniquement choisir votre carte bancaire du Crédit Agricole.

Le deuxième problème est qu’Apple autorise les banques à utiliser le NFC de l’iPhone, mais seulement via le mode Host Card Emulation (HCE). Cela permet d’émuler une carte bancaire de manière logicielle. Le souci est que le niveau de protection n’est pas le même que celui d’Apple Pay. Avec Apple Pay, les données sensibles (dont les données bancaires) sont stockées sur Secure Element, une puce dédiée qui gère les transactions au niveau matériel.

Il se trouve que la Banque centrale européenne s’inquiétait déjà de cette méthode. En effet, Apple avait accepté l’usage du NFC par des tiers en Europe pour boucler une enquête de la Commission européenne autour des pratiques anticoncurrentielles. Cela a inquiété la Banque centrale européenne, estimant que cela « risque de ne pas offrir une expérience utilisateur comparable à celle d’Apple Pay en matière d’authentification et de rapidité des transactions ».

Vient maintenant le troisième problème : l’ouverture du NFC par Apple concerne l’iPhone mais pas l’Apple Watch. Ainsi, Apple Pay reste disponible par défaut sur la montre, ce qui embête le Crédit Agricole dans le cas présent.

Plus de détails prochainement

Il faut savoir que plusieurs banques européennes veulent arrêter d’utiliser Apple Pay parce qu’Apple prend une commission à chaque transaction. Certaines ont déjà sauté le pas, notamment en Allemagne. En France, le Crédit Agricole devient la première banque à le faire, bien qu’elle continue de proposer en parallèle Apple Pay… pour le moment du moins.

En l’état, le Crédit Agricole ne partage pas toutes les informations. Contactée par iGeneration, la banque a fait savoir qu’elle communiquera « très prochainement » sur le sujet.