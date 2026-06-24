Le Crédit Agricole a pris la parole concernant son application « Paiement Mobile », son alternative à Apple Pay sur iPhone. Naturellement, certains pouvaient penser que la banque française allait abandonner Apple Pay au profit de sa solution. Mais elle assure aujourd’hui que ce ne sera pas le cas.

Apple Pay reste disponible au Crédit Agricole

Un porte-parole du Crédit Agricole a déclaré à iGeneration : « Il n’a jamais été dans notre intention de quitter Apple Pay. Nous proposons aux porteurs d’Apple une solution via leur banque, mais ils auront toujours le choix d’utiliser Apple Pay s’ils le souhaitent ». Il ajoute que l’application Paiement Mobile se veut une « solution complémentaire » et non un remplacement. Une communication officielle arrivera « très prochainement », sans plus de précision pour le moment.

Comme nous l’expliquions ce matin, Apple a autorisé l’usage du NFC par des tiers en Europe pour boucler une enquête de la Commission européenne autour des pratiques anticoncurrentielles. Cela permet notamment aux banques de proposer le paiement sans contact avec leurs propres solutions plutôt que passer par Apple Pay. Il faut savoir qu’Apple prend une commission à chaque transaction d’Apple Pay, ce qui explique pourquoi les banques peuvent être tentées de proposer des alternatives.

C’est justement ce qu’a fait le Crédit Agricole, en étant la première banque française à proposer sa propre solution de paiement sans contact sur iPhone en passant par son application Paiement Mobile. La présentation est : « l’alternative française pour vos paiements mobile en magasin ».

Il y a plusieurs problèmes à cette méthode : pas de support sur Apple Watch, processus « galère » si on veut utiliser une carte bancaire d’une autre banque et moins de protection qu’Apple Pay (protection logicielle vs protection matérielle avec la puce Secure Element).

Bref, Apple Pay reste disponible pour les clients du Crédit Agricole, ce qui est une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’iPhone.