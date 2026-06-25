Apple travaillerait déjà sur la deuxième génération de son futur iPhone pliant, alors même que le premier modèle n’a pas encore été présenté. Selon le leaker chinois Digital Chat Station, le projet, parfois désigné comme l’iPhone Ultra 2, aurait reçu le feu vert pour entrer en développement.

Un premier iPhone pliant attendu à l’automne 2026

Le premier appareil adopterait un format de livre, avec un grand écran OLED pliable d’environ 7,8 pouces une fois ouvert. Samsung Display serait pressenti pour fournir cette dalle, qui reposerait sur une architecture plus fine, plus légère et potentiellement plus économe en énergie que les panneaux OLED traditionnels.

Apple n’a évidemment confirmé ni l’existence de cet iPhone pliant, ni son éventuel nom commercial. Mais l’ouverture d’un programme de seconde génération suggérerait que la firme de Cupertino ne considère pas ce produit comme une simple expérimentation, mais comme une nouvelle famille d’appareils appelée à s’installer durablement dans son catalogue.

Un écran identique

Le second modèle pourrait conserver la dalle interne du premier iPhone pliant. Une telle continuité permettrait à Apple de sécuriser sa production tout en concentrant les évolutions sur des aspects essentiels : solidité de la charnière, réduction du pli central, autonomie, finesse du châssis, performances photo et intégration d’interfaces adaptées au grand écran.

Les smartphones pliables restent confrontés à des contraintes complexes de durabilité et de coût. Réutiliser certains composants déjà validés pourrait ainsi limiter les risques industriels, à condition que le premier modèle réponde aux attentes d’Apple en matière de fiabilité.

Une sortie évoquée pour 2027

Les dernières indiscrétions situent l’arrivée de cette seconde génération à l’automne 2027, une année qui correspondra aussi au vingtième anniversaire de l’iPhone. Apple pourrait alors renouveler simultanément sa gamme Pro et son offre pliable.

Ces informations restent à prendre avec une grande prudence, sachant que l’on imagine mal Apple fixer un calendrier pour son second modèle pliable sans même avoir les chiffres de ventes du premier modèle.