Apple a enregistré une croissance de 3 % de ses ventes d’iPhone au deuxième trimestre de 2026, atteignant une part de marché mondiale record de 20 %, juste derrière Samsung.

Selon les données du cabinet Counterpoint Research, Samsung domine le marché mondial des smartphones avec 24 % de part au deuxième trimestre de 2026, en progression de quatre points par rapport à l’année précédente. Apple suit en deuxième position avec 20 % de part de marché, un record pour le fabricant d’iPhone à cette période de l’année, gagnant trois points sur un an. Xiaomi complète le podium avec 12 % de part de marché, en recul de deux points, tandis qu’Oppo et Vivo se partagent respectivement 11 % et 8 % du marché.

Ce classement marque un basculement par rapport au premier trimestre, durant lequel Apple occupait la première place mondiale. La progression d’Apple s’explique en grande partie par le succès de l’iPhone 17, désigné comme le modèle de smartphone le plus vendu au monde sur la période. Apple se distingue également comme la seule grande marque à n’avoir procédé à aucune hausse de prix au deuxième trimestre, contrairement à ses principaux concurrents qui ont répercuté les tensions sur les coûts des composants. Il est toutefois bon de rappeler qu’Apple a aussi augmenté ses prix il y a peu.

La Chine reste le point faible d’Apple

Malgré cette performance globale, les ventes d’Apple en Chine continuent de reculer sur la période. Cette baisse s’explique en partie par des promotions moins agressives que celles déployées en 2025, dans un marché local marqué par une concurrence intense de fabricants comme Huawei ou Xiaomi. La pénurie persistante pour la RAM pousse par ailleurs Apple à concentrer l’allocation de ses composants sur les modèles actuels, au détriment de la demande pour les anciennes générations d’iPhone.

Le contexte général du marché reste toutefois difficile pour l’ensemble du secteur. Counterpoint Research anticipe une baisse d’environ 14 % des ventes mondiales de smartphones sur l’ensemble de l’année 2026, avec une pénurie de RAM qui devrait se prolonger jusqu’en 2027 au minimum. Face à cette pression, plusieurs fabricants réduisent leurs gammes de modèles à faible marge et se tournent davantage vers le marché des appareils reconditionnés pour maintenir leurs volumes de vente.