Avec l’aide de ses partenaires, Apple aurait achevé le réaménagement des chaînes de production dans les usines en prévision de l’iPhone des 20 ans qui arrivera en septembre 2027. Selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo, au moins une usine est prête pour le futur modèle anniversaire.

La fuite du jour ne permet pas d’identifier le fournisseur concerné ni de confirmer le calendrier définitif d’Apple. Elle signale toutefois que le projet est entré dans une phase de préparation industrielle, bien avant la montée en cadence nécessaire à la commercialisation.

Pour donner une comparaison, Apple a lancé les essais de production de l’iPhone 17 en juin avant de viser son plus fort volume en août, environ un mois avant la sortie de septembre. Ici, Apple prépare le terrain bien en avance pour son iPhone des 20 ans.

Un iPhone 20 tout en verre

Apple privilégierait un design intégralement en verre pour son iPhone du 20e anniversaire. Le leaker décrit une finition qui s’inscrirait dans le prolongement de celle du premier iPhone Air et indique que l’approche tout en verre constitue l’option privilégiée.

Les rumeurs autour de ce smartphone circulent depuis plus d’un an. Elles évoquent un appareil aux bords incurvés, enveloppé de verre, avec une façade dépourvue de découpe visible pour la caméra et les capteurs.

Lens Technology apparaît comme un acteur plausible de cette évolution industrielle. L’entreprise fabrique déjà du verre de protection et a repris à Catcher Technology des usines auparavant dédiées à l’assemblage de châssis métalliques et de dos en verre.

Fixed Focus Digital avait écarté en mai l’idée d’un châssis en métal liquide ou d’un alliage de titane amélioré pour les iPhone Pro. Le leaker jugeait l’aluminium plus réaliste pour évacuer la chaleur produite, notamment lorsque le processeur est sollicité pour les tâches d’intelligence artificielle. Il estimait également qu’aucune évolution de matériau ne devait intervenir avant 2027 et que les modèles à bords plats conserveraient des châssis en aluminium. L’iPhone 20 incurvé constituerait donc une exception, alors qu’Apple accélérerait progressivement ses travaux sur ce format, selon ses termes.