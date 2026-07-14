Apple multiplie les recrutements dans le domaine de la robotique à quelques semaines. Trois nouvelles offres d’emploi ont été postées, ce qui renforce les rumeurs autour des futurs produits de type robots chez Apple.

Une équipe robotique qui prend forme

Trois offres pour des emplois à Santa Clara en Californie ciblent des profils très spécialisés : un ingénieur de recherche en technologies tactiles, un ingénieur en mécatronique et un ingénieur de recherche en contrôles embarqués tactiles. Ces recrutements interviennent alors que John Ternus va succéder à Tim Cook le 1er septembre comme nouveau patron d’Apple. Le fabricant d’iPhone travaille depuis plusieurs mois sur un robot de table doté d’un écran façon iPad et d’un bras motorisé pivotant à 360 degrés, dont le lancement est attendu dès l’année prochaine selon les fuites.

Jeremy Fishel, ingénieur de recherche chez Apple depuis avril, a révélé sur LinkedIn qu’il est en train de monter une équipe dédiée à ce qu’il décrit comme « certains des défis les plus difficiles, mais à fort impact, dans le domaine de la robotique ». Cette déclaration confirme l’ampleur des ambitions internes d’Apple sur ce terrain technologique. Les intitulés de postes ouverts à Santa Clara, tous liés au tactile et à la mécatronique, indiquent une volonté de doter les futurs robots Apple d’une perception fine de leur environnement physique.

Le calendrier de ces recrutements coïncide avec la transition à la tête de l’entreprise. John Ternus a rejoint Apple en 2001 et possède une expérience personnelle en robotique, ayant notamment conçu un bras d’alimentation mécanique durant ses études universitaires.

Des projets à différents stades de maturité

Le robot de table reste le projet le plus avancé au sein des laboratoires d’Apple, avec une commercialisation attendue pour l’année prochaine. D’autres initiatives existent en parallèle, mais à des stades beaucoup plus précoces. Il y a notamment un robot mobile capable de se déplacer de manière autonome dans un domicile. Un autre projet est une caméra de surveillance destinée à la maison connectée.

Ces deux derniers projets ne devraient pas voir le jour avant un moment et rien ne garantit qu’ils dépassent un jour le stade expérimental. La banque d’investissement Morgan Stanley a néanmoins évalué en novembre 2025 le potentiel financier de cette diversification dans la robotique à 130 milliards de dollars de revenus pour Apple d’ici 2040.