Le jeu vidéo reste l’un des derniers grands freins pour les utilisateurs qui envisagent de passer de Windows au Mac, bien que l’écart continue de se réduire. De nouveaux essais réalisés avec la bêta du Game Porting Toolkit 4 montrent une nette progression des performances pour certains jeux Windows exécutés sur Mac, qu’il s’agisse de tests officiels par les développeurs ou de « bidouillages » de certains joueurs.

GTA V gagne fortement en fluidité sur MacBook Pro M4 Pro

Conçu par Apple pour aider les studios à évaluer le portage de leurs jeux Windows vers macOS, le Game Porting Toolkit sert aussi, de manière non officielle, à lancer directement certains titres PC sur Mac. Le journaliste Filipe Esposito indique avoir testé la bêta sur un MacBook Pro M4 Pro équipé de 24 Go de mémoire unifiée, avec un résultat spectaculaire sur Grand Theft Auto V.

Selon ses mesures, le jeu passe d’environ 106 images par seconde avec GPTK 3 à près de 176 images par seconde avec GPTK 4, dans les mêmes conditions de test. Le journaliste évoque des améliorations qui « changent fondamentalement l’expérience » pour les jeux Windows exigeants, avec un affichage fluide en 2K et des réglages de qualité moyens à élevés.

Un signal encourageant pour le jeu sur Mac

Tous les jeux ne profitent pas d’un gain aussi marqué et les titres protégés par certains systèmes anti-triche ou DRM restent parfois problématiques, mais cette progression renforce l’intérêt pour les Mac Apple Silicon pour le jeu… si tant est que les studios continuent d’adapter leurs titres pour la plateforme macOS.