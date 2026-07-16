Apple préparerait déjà une pièce clé de son premier iPhone pliable. Selon une nouvelle rumeur venue de Weibo, la production en volume de plaques de refroidissement à chambre à vapeur aurait démarré, avec une hausse importante des commandes passées auprès des fournisseurs. Ce composant serait destiné au futur iPhone Fold, parfois évoqué sous le nom d’iPhone Ultra, ainsi qu’à un modèle anniversaire attendu plus tard en 2027.

Une chambre à vapeur pour maîtriser la chauffe

Pour rappel, la chambre à vapeur sert à répartir plus efficacement la chaleur produite par la puce, afin de maintenir de meilleures performances sur la durée. Apple utilise déjà cette technologie sur l’iPhone 17 Pro, où elle contribue à mieux dissiper la chaleur du processeur A19 Pro dans le châssis.

Son intégration dans un iPhone pliable aurait du sens. Un appareil plus fin, doté de deux écrans et d’une charnière complexe, laisse moins de marge pour gérer la température interne. Un refroidissement plus performant pourrait donc devenir indispensable, surtout si Apple veut éviter les baisses de puissance lors de sessions de jeu, pour la vidéo, l’IA embarquée ou le multitâche.

Le futur iPhone anniversaire également concerné ?

La rumeur évoque aussi un modèle prévu pour marquer les 20 ans de l’iPhone, dont le lancement serait prévu pour 2027. Ce smartphone pourrait adopter un design largement renouvelé, potentiellement sans bordures visibles. Là encore, une chambre à vapeur permettrait de compenser les contraintes d’un format plus ambitieux.

Une information encore à prendre avec prudence

La source, Fixed Focus Digital, a déjà vu juste sur certains sujets Apple, mais son historique reste irrégulier. Rien ne confirme donc encore officiellement la production de masse de ces plaques. Reste que l’idée paraît cohérente avec l’évolution récente des iPhone haut de gamme : plus fins, plus puissants, et donc plus dépendants d’une gestion thermique avancée.