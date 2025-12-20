Apple TV a déjà décidé d’annuler sa série The Last Frontier, alors qu’elle n’a connu qu’une seule saison avec 10 épisodes. Elle ne reviendra donc pas pour une deuxième saison.

C’est déjà la fin pour The Last Frontier sur Apple TV

Avec Jason Clarke dans le rôle du maréchal américain Frank Remnick, The Last Frontier suit Frank, le seul maréchal responsable des landes tranquilles et accidentées de l’Alaska, dont la juridiction est bouleversée lorsqu’un avion de transport de prisonniers s’écrase dans la nature isolée, libérant des dizaines de détenus violents. Chargé de protéger la ville qu’il a juré de protéger, il commence à soupçonner que le crash n’était pas un accident, mais la première étape d’un plan bien conçu ayant des implications politiques internationales.

En plus de Jason Clarke, le casting comprend Dominic Cooper, Haley Bennett, Simone Kessell, Dallas Goldtooth, Tait Blum et Alfre Woodard.

Variety révèle donc qu’Apple TV a décidé d’arrêter la série après seulement une saison. La raison exacte de l’arrêt n’est pas communiquée, mais on peut imaginer que le nombre de spectateurs n’a pas été suffisant aux yeux d’Apple. S’ajoutent à cela que les critiques des spectateurs et de la presse ont été mitigées.

The Last Frontier a fait ses débuts en streaming sur Apple TV le 10 octobre dernier. Le 10e (et donc dernier) épisode a été diffusé le 5 décembre.

Pour information, Apple TV a déjà annulé plusieurs séries après seulement une saison. Voici la liste :