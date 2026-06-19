Apple propose Siri AI avec iOS 27, ce qui représente une refonte architecturale profonde destinée à offrir pour la première fois un assistant vocal strictement identique sur l’ensemble de l’écosystème de la marque, de l’iPhone à l’Apple Watch en passant par le Mac, l’iPad, le HomePod et les AirPods. C’est clairement une bonne nouvelle pour les utilisateurs.

Un seul Siri AI, quel que soit l’appareil

David Clark, directeur principal de l’ingénierie logicielle watchOS chez Apple, a détaillé l’ambition du projet à TechRadar :

« Nous voulions vraiment nous assurer que l’expérience Siri soit une expérience singulière et cohérente, que je décide de poser une question à Siri sur mon poignet ou que j’aie mon téléphone à la main. Nous voulions vraiment avoir l’impression qu’il n’y a qu’un seul Siri qui a accès à vos données et qui est capable de les personnaliser de manière cohérente.

Cette cohérence repose sur une architecture entièrement repensée. Siri AI dispose désormais d’une mémoire et d’un accès transversal aux données personnelles de l’utilisateur, quel que soit l’appareil utilisé. Concrètement, une question posée depuis l’Apple Watch bénéficie du même niveau de personnalisation et des mêmes capacités qu’une requête formulée sur iPhone, sans dégradation ni fonctionnalité manquante selon l’appareil utilisé.

L’ancienne architecture de Siri constituait paradoxalement le maillon le plus faible d’un écosystème Apple pourtant réputé pour sa connectivité. Selon l’appareil utilisé, l’assistant offrait des capacités radicalement différentes : certaines fonctionnalités disponibles sur iPhone étaient absentes sur Apple Watch ou HomePod, créant une expérience fragmentée que les utilisateurs ressentaient quotidiennement comme une incohérence.

Cette harmonisation exige un niveau de puissance de calcul que les anciens modèles d’Apple Watch ne peuvent pas fournir, justifiant techniquement leur exclusion de watchOS 27. Apple assume ce choix comme la condition nécessaire d’une promesse tenue : celle d’un écosystème où l’intelligence artificielle personnalisée fonctionne bien entre les appareils, sans compromis lié aux contraintes du matériel le plus ancien. Cela étant dit, il y a tout de même cinq modèles d’Apple Watch qui n’ont pas le droit à WatchOS 27 : Apple Watch SE de 2e génération, Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, ainsi que l’Apple Watch Ultra de première génération.