Apple a regagné 600 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis la fin juin, porté par la confiance des investisseurs dans sa stratégie prudente face à l’intelligence artificielle, comme le note Bloomberg.

Le titre d’Apple (AAPL) a bondi de 15 % depuis le 25 juin 2026, sa plus mauvaise séance depuis avril 2025, lorsque le cours était tombé à 275,15 dollars. L’action a clôturé vendredi à 315,32 dollars, tout proche de son record historique de 317,40 dollars établi début juin. Cette remontée porte la performance d’Apple à plus de 16 % depuis le début de 2026, la meilleure parmi les géants technologiques regroupés sous l’appellation des « Magnificent Seven », qui comprend Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta, Nvidia et Tesla.

La chute du 25 juin trouvait son origine dans l’annonce de hausses de prix sur les Mac, les iPad et d’autres produits. Les investisseurs avaient alors mal accueilli cette décision, craignant un impact négatif sur la demande. Le rebond qui a suivi montre un changement radical de perception du marché à l’égard de la stratégie globale d’Apple.

La prudence sur l’IA séduit les investisseurs

Contrairement à ses concurrents directs, Apple a choisi de ne pas investir massivement dans la construction de data centers dédiés à l’intelligence artificielle. L’entreprise préfère payer Google pour utiliser ses modèles Gemini au niveau de ses services plutôt que de développer une infrastructure propre coûteuse. Cette approche rassure désormais les marchés, alors que Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) et Meta engagent chacun des dizaines de milliards de dollars dans l’IA sans garantie de retour sur investissement à court terme.

Les investisseurs valorisent ainsi cette prudence financière comme un véritable atout dans un contexte d’incertitude sur la rentabilité future de l’intelligence artificielle générative. Cette stratégie permet à Apple de préserver ses marges tout en bénéficiant des avancées technologiques de partenaires externes.

De plus, les prévisions de production de l’iPhone Ultra pliable ont été relevées à dix millions d’exemplaires, contre sept à huit millions initialement anticipés. Ce nouveau type de smartphone dans la gamme d’Apple représente un potentiel de croissance significatif aux yeux des analystes financiers. Les futures hausses de prix envisagées sur les iPhone pourraient également alimenter cette dynamique boursière positive, à condition qu’elles n’affectent pas trop lourdement la demande des consommateurs.