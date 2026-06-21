Apple a fermé ce week-end trois de ses Apple Store, victimes de la désertification de leurs centres commerciaux respectifs aux États-Unis. La décision déclenche une polémique sociale au Maryland, où les employés du magasin de Towson, privés du transfert automatique accordé à leurs collègues non syndiqués, dénoncent une sanction déguisée de leur statut syndical.

Trois boutiques Apple américaines ferment

Les Apple Store fermés sont :

Apple Store à Trumbull dans le Connecticut

Apple Store à Towson dans le Maryland

Apple Store à Escondido en Californie

Pour justifier les fermetures, Apple pointe le « départ de plusieurs enseignes et à la détérioration des conditions » dans ces trois centres commerciaux, dont le Trumbull Mall au Connecticut, en défaut de paiement sur plus de 150 millions de dollars de prêts, avec dans son sillage des enseignes comme Tommy Bahama, Banana Republic et Madewell. Les boutiques d’Escondido en Californie et de North County subissent le même sort.

C’est le sort réservé aux salariés qui cristallise la tension. Les employés de Trumbull et d’Escondido, non syndiqués, « continuer à servir nos clients dans les magasins voisins », selon les termes d’Apple. Ceux de Towson, en revanche, pourront « postuler aux postes vacants chez Apple conformément à la convention collective ». Autrement dit, aucun transfert garanti et aucune continuité de poste assurée. Le syndicat et ses membres, soutenus par des élus locaux du Maryland, y voient une pénalisation directe de leur engagement syndical et ont immédiatement fait entendre leur indignation.

Le premier Apple Store syndiqué américain pris dans ses propres accords

En juin 2022, les employés de l’Apple Store du centre commercial Towson Town Center étaient devenus les premiers salariés d’Apple à se syndiquer aux États-Unis, un événement dans un secteur technologique traditionnellement hostile à toute organisation collective des travailleurs (du moins aux États-Unis).

Apple oppose à ces critiques une défense juridique : la convention collective négociée et signée par le syndicat lui-même ne prévoit l’obligation de transfert que dans un cas précis, à savoir l’ouverture d’un nouveau magasin dans un rayon de 80 km. Cette condition n’étant pas réunie, la firme affirme se conformer scrupuleusement aux termes de l’accord. Le syndicat se retrouve ainsi en partie prisonnier d’un texte qu’il a lui-même approuvé, une situation inconfortable qui transforme ce différend social en leçon amère sur les limites de protections conventionnelles négociées sans anticiper tous les scénarios possibles.